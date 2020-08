„Deftones“: Was kommt am 25. September?

Bei den „Deftones“ scheint was Großes anzustehen. Im Laufe der letzten Tage gab die Band immer wieder Hinweise auf eine mysteriöse Veröffentlichung am 25. September. So wird man aktuell über die offizielle Website der Band automatisch zu der URL „deftones.com/0925“ weitergeleitet.

Zusätzlich posteten Frontmann Chino Moreno und Co. diese kryptische Nachricht auf „Twitter“: „No, you will never find me“. Bereits im Juni verriet Schlagzeuger Abe Cunningham in einem Interview mit „Download TV“, die Arbeit am neuen „Deftones“-Album sei bereits beendet.

Das letzte Album-Release der „Deftones“ liegt vier Jahre zurück. „GORE“, das achte Studioalbum der Band, kam 2016 heraus.

Foto via PGM