Demi Lovato hat große Hochzeitspläne

Bei Demi Lovato und ihrem Freund Max Ehrich heißt es: Love Is In The Air. Am 23. Juli machte er ihr ganz romantisch am Strand einen Heiratsantrag. Jetzt gibt es Pläne für eine große Hochzeit.

Wie ein Insider gegenüber „Hollywood Live“ verriet, kommt Demi gar nicht mehr auf dem Grinsen raus. Weiter erzählte er, sie habe schon eine genaue Vorstellung, wie ihre Hochzeit aussehen soll. Sie möchte es so besonders wie möglich haben, ihre Hochzeit soll aus allen anderen hervorstechen. Doch genaueres konnte der Insider nicht ausplaudern, soll das doch alles eine Überraschung für die Gäste werden.

Unter denen werden übrigens auch Max Ehrichs Eltern sein, zu denen Demi Lovato jetzt schon eine besondere Beziehung aufgebaut hat und das, ohne sie überhaupt jemals gesehen zu haben.

Foto: (c) Universal Music