Demi Lovato: „Ich verliebe mich mehr und mehr“

Demi Lovato hat es heftig erwischt.

Vergangenen Monat hat die Sängerin ihre Verlobung mit ihrem Freund Max Ehrich bekannt gegeben. Am Wochenende feierten die beiden ihre Liebe und teilten ein paar süße Bilder mit ihren Fans. Auf „Instagram“ sind die beiden Turteltauben beim Küssen zu sehen und Demi schrieb zu dem Bild: „Ich verliebe mich jeden Tag mehr und mehr in dich, mein Schatz.“ Max antwortete dann in den Kommentaren mit: „Mehr und mehr jeden Moment, Baby. Danke, dass du so bist, wie du bist. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Auf für immer und mehr.“

Liebe beflügelt offenbar: Demi Lovato schreibt neue Musik.

