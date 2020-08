Demi Lovato arbeitet an neuer Musik! Die Sängerin postete via „Insta“-Story ein Bild ihrer Fingernägel – und diese sind mit Schmetterlingen verziert. Was das mit neuer Musik zu tun hat? Einiges. Lovato schrieb: „Leute, ich schreibe gerade in diesem Moment einen Song, der ‚Butterfly‘ heißt.“

Mehr Informationen verriet die 27-Jährige leider nicht.

Übrigens: Demi Lovato ist frisch verlobt.

Foto: (c) PRN / PR Photos