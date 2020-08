Demi Lovato verspricht, sich für die Trans-Community einzusetzen

Demi Lovato hat ein Versprechen gemacht. Sie will sich trotz der politischen Situation für transsexuelle Jugendliche einsetzen.

Bei ihrer Rede bei den GLAAD Media Awards, setzte die Sängerin ein Zeichen der Unterstützung und Liebe. Sie sagte: „Es war nie wichtiger, die Anzugskraft der Akzeptanz für die LGBTQIA+-Community zu feiern, als heute. Ganz besonders farbige transexuelle Menschen stehen unfassbarer Diskrimminierung und großer Gefahr gegenüber. An die gesamte Trans-Jugend: Ich will sichergehen, dass ihr wisst, wie wichtig ihr seid. Ich weiß, momentan sind die Dinge super schwer und ihr habt vermutlich nicht euer gewohntes Umfeld an Unterstützern um euch. Aber lasst euch nicht verarschen, besonders nicht von unserer Regierung. Lasst euch nicht den Gedanken aufzwingen, ihr wärt nicht weniger als perfekt.“

Demi Lovato ist übrigens mit ihrem Max Ehrich verlobt – es war LIebe auf den ersten Blick.

