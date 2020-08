Deutsche Album-Charts: Nur die „Amigos“ halten sich

Wer hätte das gedacht? In den Offiziellen Deutschen Album-Charts sind – verglichen mit der Vorwoche – lediglich die „Amigos“ in den Top Five. Ihr Album „Tausend Träume“ sprang von Platz fünf auf drei.

An der Spitze ist Apache 207 mit seiner neuen Platte „Treppenhaus“, gefolgt von Olaf der Flipper mit „Fiesta“.

Auf Platz vier wird’s dann international. Dort steht diese Woche Alanis Morissette mit „Such Pretty Forks In The Road“ und auf dem letzten Rang stehen „Ost+Front“ mit „Dein Helfer in der Not“.

