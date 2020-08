Die 90er übernehmen „MTV“

„MTV“ hat eine neue Show am Start: „MTV BACK FOR GOOD“. Und die startet am 7. September und liefert den Zuschauern dann immer montags bis freitags ab 16 Uhr eine ordentliche Portion 90er Nostalgie.

Und um das gebührend zu feiern, stellt „MTV“ sein gesamtes Programm auf den Kopf. Ab dem 22. August werden von morgens bis abends ausschließlich nur noch die besten Musikvideos aus den 90ern zu sehen. Ah, so wie früher. 90s von morgens bis abends, von früh bis spät: Von Britney Spears und den „Spice Girls“ über „No Doubt“ bis „Metallica“.

Die Show „MTV BACK FOR GOOD“ wird eine Hommage an die guten alten Zeiten, in denen „MTV“ sich zur Kultmarke entwickelte.

Foto: (c) Sony Music