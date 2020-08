Dieter Bohlen und die unfreiwillige Erfrischung

Musik machen, das kann er ja, der Dieter Bohlen. Aber beim Standup-Paddling stellt er sich offenbar nicht so geschickt an.

Auf „Instagram“ postete der Pop-Titan einen Videoclip, auf dem er zusammen mit seiner Frau Carina auf einem Board steht, das Paddel hat er fest in der Hand, seine Frau steht hinter ihm. Doch dann gerät der Musiker ins Wanken und das Board fängt ordentlich an zu wackeln. Zwar versucht Carina noch, das Gleichgewicht zu halten und den Sturz zu verhindern, doch das hat dann leider doch nicht geklappt, beide landen im Wasser. Zu dem Clip schrieb Bohlen: „Und ich dachte, ich kann Stand up Paddle fahren.“

Naja, bei den sommerlichen Temperaturen auf Mallorca, war die unfreiwillige Erfrischung vielleicht nicht ganz so schlimm.

