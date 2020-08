„Dirty Dancing“- Film offiziell bestätigt

Der Blockbuster „Dirty Dancing“ aus dem Jahr 1987 hat weltweit rund 190 Millionen Dollar eingespielt. Und jetzt hat Lionsgate-CEO Jon Feltheimer die Fortsetzung des Erfolgsfilms offiziell bestätigt. Das berichtet „Variety“.

In einem Statement sagt er: „Es wird genau die Art von romantischem, nostalgischem Film sein, auf die die Fans gewartet haben und die ihn zum meistverkauften Titel in der Unternehmensgeschichte gemacht haben. Details zu der Geschichte des Films wurden noch nicht gekannt gegeben. Er soll aber in den 1990er Jahren spielen.

Jennifer Grey, die in dem Film von 1987 die Hauptrolle der Frances „Baby“ Houseman spielte, ist übrigens auch wieder dabei. Sie ist nicht nur Produzentin, sondern bekommt auch eine Rolle im Film.

Foto: (c) PR Photos