Dua Lipa ist bei Senioren nicht gerade beliebt

Dua Lipa hat in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ihr Debüt als Moderatorin gegeben.

In der Show interviewte sie undercover ältere Menschen über „Zoom“ und stellte ihnen zu ihren Outfits und ihrer Musik. Das Ergebnis war, nun ja, ernüchternd. Ein älterer Mann fragte sich: „Dua Lipa? Ist das eine Person?“ Nachdem keiner der befragten Senioren wusste, wer die Sängerin überhaupt ist, spielte sie ihnen ihren Song „Break My Heart“ vor. Einige tanzten begeistert mit, andere reagierten irritiert auf die Klänge. Auf die Frage, ob die Sängerin denn Chancen in der Musikindustrie hätte, erhielt sie eine ernüchternde Antwort: „Ich weiß nicht, vielleicht auf ‚TikTok‘.“

Aber vielleicht wird Dua Lipa jetzt noch mehr an Bekanntheit dazu gewinnen. Erst kürzlich ist sie von London nach Los Angeles gezogen.

