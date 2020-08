Dua Lipa zieht nach Los Angeles

Das muss Liebe sein. Um in der Nähe ihres Freundes Anwar Hadid sein zu können, ist Dua Lipa jetzt von London nach Los Angeles gezogen. Die beiden haben während des Lockdown drei Monate zusammen in London verbracht. Doch jetzt ist Anwar wieder zu seiner Familie nach Bevery Hills gezogen und Dua gleich mit hinterher.

Ein Insider erklärte gegen über „The Sun“ auch den Grund für den schnellen Umzug: „Es war ja schon schwer überhaupt in die USA zu kommen und sie [Dua Lipa] weiß, dass es nicht einfach werden wird, hin und her zu reisen, weil sie jedes Mal zwei Wochen in Quarantäne müsste. Es ist hart, weil ihre Familie und viele ihrer Freunde in London sind. Aber sie kennt auch jede Menge Leute in Los Angeles, genau wie Anwar, der ja früher schon dort gelebt hat und daher ist zu ganz optimistisch. Jetzt in den USA zu sein ist auch gut, um ihre Karriere voranzutreiben, besonders jetzt, wo sie neue Musik veröffentlicht. Dua richtet sich gemütlich ein und außerdem hat sie sich gerade erst einen kleinen Welpen namens Dexter zusammen mit Anwar gekauft, weil sie ihre Zukunft schon in LA gesehen haben.“

Der Umzug scheint sich auch schon zu lohnen: Dua Lipa wurde zusammen mit Miley Cyrus und dem Produzenten Andrew Watt fotografiert. Es wird gemunkelt, die beiden machen zusammen Musik.

