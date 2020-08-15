Dwayne Johnson stellt alle in den Schatten

Wer ist der bestbezahlte Schauspieler? Dieser Frage ist erneut das „Forbes“-Magazin nachgegangen. Auf Platz Eins landete Dwayne Johnson, der trotz Corona 2020 87,5 Millionen US-Dollar einsacken konnte und somit die Konkurrenz in den Schatten stellte. Auf Platz zwei folgt ihm Ryan Reynolds, mit 71,5 Millionen US-Dollar. Auf Platz Drei landete Mark Wahlberg mit 58 Millionen US-Dollar. Neu in den Top Ten ist Schauspieler, Komponist, Songschreiber und Rapper Lin-Manuel Miranda, er verdiente 45,5 Millionen US-Dollar. Der Deal für sein Disney-Stpck „Hamilton“ war daran sicher mitveranwortlich.
Und hier die Top Ten:
1. Dwayne Johnson 87,5 Millionen US-Dollar
2. Ryan Reynolds 71,5 Millionen US-Dollar
3. Mark Wahlberg 58 Millionen US-Dollar
4. Ben Affleck 55 Millionen US-Dollar
5. Vin Diesel 54 Millionen US-Dollar
6. Akshay Kumar 48,5 Millionen US-Dollar
7. Lin-Manuel Miranda 45,5 Millionen US-Dollar
8. Will Smith 44,5 Millionen US-Dollar
9. Adam Sandler 41 Millionen US-Dollar
10. Jackie Chan 40 Millionen US-Dollar
Foto: (c) David Gabber / PR Photos
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