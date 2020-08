Dwayne Johnson teilt romantische Hochzeitsmomente

Dwayne Johnson macht seinem Spitznamen „The Rock“ nicht alle Ehre, in dem er emotionslos ist wie ein Stein ist. Ganz im Gegenteil: er kann richtig romantisch sein.

Auf „Instagram“ hat der 48-Jährige ein After-Wedding-Video geteilt. Während ganz private Filmaufnahmen von der Hochzeit auf Hawaii zu sehen sind, wird ein Lied von Johnsons Ehefrau gespielt. In dem Post schreibt er: „Vor einem Jahr, am 18. August 2019, hatte ich die Ehre, Lauren zu heiraten. Später am Abend überraschte sie mich mit diesem wunderschönen Song, ‚Step Into A Love Like This‘, den sie zu Ehren unserer Hochzeit selbst geschrieben und gesungen hat. (…) Ich wurde sehr emotional. So wie ich auch heute noch sehr emotional werde, wenn ich diese Worte höre und dieses Hochzeits-Video ansehe.“

Weil die beiden so viele Rückmeldungen zu ihrem Hochzeits-Video bekommen haben, dürfen Fans jetzt ihre eigenen Hochzeitsmomente aus dem Jahr 2020 an Dwayne Johnson und Lauren Hashian schicken. Diese werden dann in das offizielle Video des Hochzeitssongs eingefügt.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos