Ellie Goulding: „Frauen hatten noch nie so viele Rechte wie heute“

Mitte Juli hat Ellie Goulding ihr neues Album „Brightest Blue“ rausgebracht. Der Fokus liegt darin bei der modernen Frau.

Im Interview mit „t-online“ erklärte die 33-Jährige, wie sie die Rolle der Frau 2020 sieht. Dazu sagte sie: „Frauen hatten noch nie so viele Rechte wie heute. Trotzdem liegt noch ein weiter Weg vor uns, um die Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Die Menschen müssen sich noch immer über Geschlechterrollen Gedanken machen und herausfinden, was Feminität oder Maskulinität bedeuten. Es gab viele positive Veränderungen, aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass ich mittlerweile zufrieden bin. Meine Zwanziger waren so turbulent. Für andere Frauen kann das aber ganz anders sein. Vielleicht hatten sie eine friedliche Phase in den Zwanzigern und wissen dafür mit 30 nicht, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Frauen müssen nicht mehr klassisch Kinder bekommen und sich niederlassen, sondern haben mehr Möglichkeiten.“

Außerdem hat Goulding einen Rat für junge Frauen, die sich ungerecht behandelt fühlen. Er lautet: „Frauen müssen es manchmal vortäuschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass uns das Selbstbewusstsein fehlt. Man muss an sich selbst am stärksten glauben. Man muss diese Unsicherheiten, die man vielleicht fühlt, bekämpfen. Arbeite so hart, wie du kannst. Als weibliche Künstlerin musste ich auch viel Arbeit reinstecken. Und das ist im Musikgeschäft noch immer so.“

Foto: (c) Universal Music