Ellie Goulding: „Hier ist der Fakt des Tages“

Ellie Goulding ist Klimaaktivistin. Die Sängerin nimmt das Thema sehr ernst und nutzt regelmäßig ihre Social Media Reichweite, um darüber zu informieren. So auch jetzt wieder.

Goulding schrieb (13.08.) via „Instagram“-Storyfunktion: „Hier ist der Fakt des Tages. Unerträgliche Sommer wie dieser, werden von jetzt an normal sein. Die Sommer werden nicht mehr kühler. Jedes Jahr knacken wir neue Temperaturrekorde. Die Sommer werden immer heißer. Das ist Klimawandel.“ Allerdings wollte es die 33-Jährige dabei nicht belassen. Sie ergänzte: „Es gibt vieles, was wir tun können, um den Prozess zu verlangsamen. (…) Wenn wir Dinge nur ignorieren, werden sie nicht einfach so verschwinden. Komme aus deiner Komfortzone, informiere dich so gut du kannst über die Dinge, die dich am meisten beschäftigen. Und dann finde heraus, was du tun kannst.“

Übrigens: Goulding hatte noch einen weiteren Fakt parat: „Wenn du bei dieser Hitze einen Sport-BH erfolgreich angezogen hast, brauchst du kein Workout mehr.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos