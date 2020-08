Ellie Goulding: „Ich habe mich sozusagen neu kalibriert“

Mitte Juli hat Ellie Goulding ihr neues Album „Brightest Blue“ rausgebracht. Ganze fünf Jahre nach dem Vorgänger „Delirium“.

Im Interview mit „t-online“ verriet die 33-Jährige, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. Sie sagte: „Für ‚Delirium‘ bin ich zwei Jahre lang getourt. Das Album hielt sich relativ lange und es ist viel drum herum passiert. Ich war zwei Jahre in New York und habe danach ein Jahr einfach mal nichts gemacht, was mit Musik zu tun hatte. Ich habe viel über die letzten Jahre nachgedacht und es hat mich fast ein Jahr beschäftigt, bis ich das wertschätzen konnte. Ich wollte mir klar machen, was ich erreicht und auch was ich durchgemacht habe. Ich habe mich sozusagen neu kalibriert und habe von einem ganz neuen und unabhängigen Standpunkt aus angefangen an ‚Brightest Blue‘ zu arbeiten.“

Die Sängerin verriet auch, was der Albumtitel „Brightest Blue“ bedeutet: „Er bedeutet, dass man das Schlimmste umarmen und akzeptieren soll. Man muss das Schicksal annehmen, trotzdem geht es auch darum, unabhängig zu sein. Für mich ist das eine Art Eskapismus von allem. ‚Blue‘ wird oft mit Traurigkeit assoziiert, aber man kann daraus auch viel Kraft schöpfen.“

