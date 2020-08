Ellie Goulding ist für tägliche Tea-Times gerüstet

Was darf im Haushalt einer waschechten Britin nicht fehlen? Klar, Tee! Und zwar kiloweise.

Auch bei Ellie Goulding mangelt es nicht an verschiedenen Sorten des Aufgussgetränks. Das hat sie jetzt mit einem kurzen Clip in ihrer „Instagram“-Story deutlich gemacht. Darin ist zu sehen, wie die 33-Jährige einen Küchenschrank öffnet, hinter dessen Tür, über mehrere Regale verteilt, unglaublich viele, sauber sortierte Teebeutel liegen. An Tee dürfte es Ellie Goulding in den nächsten Jahren ganz sicher nicht mangeln.

Übrigens: Es gibt eine deutsche Sängerin, die bei einem Tässchen Tee wunderbar entspannen kann. Lena Meyer-Landrut.

Foto: (c) Landmark / PR Photos