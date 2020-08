Ellie Goulding: Modeindustrie mag ihre Sportlichkeit nicht

Ihre sportliche und athletische Figur entwickelt sich für Ellie Goulding in einem Bereich zum Nachtteil – und zwar in der Modeindustrie.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin nämlich: „Für meine Athletik und meiner Erscheinung wurde ich definitiv von Männern und Frauen kritisiert, denn es fordert Weiblichkeit heraus und wie ich in dieser Industrie ausschauen soll. Ich habe ehrlich das Gefühl, dass ich aus diesem Grund von der Fashionwelt übersehen wurde, aber ich werde weiterhin weibliche Kraft als die ultimative Superpower anschieben, was es auch ist.“

Wie stark Ellie Goulding ist, stellte sie erst kürzlich mit einem entsprechenden Foto in ihrer „Instagram Story“ unter Beweis.

Foto: (c) Landmark / PR Photos