Ellie Goulding zeigt ihre Muskeln

Ellie Goulding hat neben Musik und Auftritten eine weitere Leidenschaft. Sie trainiert regelmäßig hart, um ihren Körper in Form zu halten und fit zu bleiben. Wie fit sie ist, das zeigt ein Bild der Sängerin, das sie auf „Instagram“ gepostet hat. Dabei geht es der Sängerin keineswegs ums Angeben. Sie schrieb zu ihrem Fitness-Foto: „Nichts, was ich im Fitnessstudio mache, dient der Eitelkeit“. Stattdessen wolle sie ihren Fans zeigen, wohin sie ihr „ultimativer Ausweg“ geführt habe. Denn „bei all den Dingen, die ich überwunden habe“, schreibt Goulding, habe sie immer im Fokus gehabt, „fit und stark zu bleiben“.

Dabei sah es in ihrer Kindheit so aus, als könne sie sich gar nicht groß Sport machen. Sie sei schlecht im Sport und „so stark asthmatisch“ gewesen, dass sie „ohne Hustenanfall kaum lachen konnte“. Doch die Sängerin habe sich angestrengt und „jede mir zur Verfügung stehende Willenskraft eingesetzt.“

Neben Sport engagiert sich Ellie Goulding leidenschaftlich für den Klimaschutz.

Foto: (c) Landmark / PR Photos