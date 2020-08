Ellie Goulding: Zur Belohnung in den Urlaub

Ellie Goulding ist mit ihrem neuen Album „Brightest Blue“ in ihrer Heimat England auf Platz eins der britischen Charts eingestiegen.

Im Interview mit „t-online“ verriet die 33-Jährige, ob sie das gefeiert hat. Sie sagte: „Ich bin den Urlaub gefahren, den hatten wir schon etwas länger geplant. Es waren so tolle Neuigkeiten. Ein Nummer-1-Album bedeutet heute nicht mehr so viel wie früher. Trotzdem ist es nett, in meinem Heimatland diesen Erfolg feiern zu können. Es macht auch irgendwie Sinn, denn ich konnte nirgendwo anders hin, um das Album zu promoten oder live zu spielen. Es ist eine komische Zeit, aber es ist toll, dass die Menschen sich trotzdem für meine Musik interessieren.“

Die Modeindustrie hat übrigens ein Problem mit der Sportlichkeit der Sängerin.

Foto: (c) Landmark / PR Photos