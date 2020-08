Elon Musk: „Babys sind Fress- und Windelmaschinen“

Anfang Mai ist Tesla-Chef Elon Musk erneut Papa geworden. Und wer übernimmt momentan den Großteil der Kindererziehung? Seine Freundin, die Sängerin Grimes.

Über seine Vaterpflichten und die Rollenverteilung sagte er der “New York Times“: „Naja, Babys sind ja nur Fress- und Windelmaschinen, oder? Zurzeit kann ich noch nicht so viel machen. Grimes spielt gerade eine viel größere Rolle als ich. Sobald das Kind älter wird, werde ich einen größeren Part übernehmen.“ Die spätere Erziehung werde wohl ähnlich ablaufen wie bei seinen anderen fünf Kindern auch. Der „Space X“-Gründer erklärte: „Ich denke, ich werde einfach machen, was ich mit meinen anderen Kindern auch schon getan habe. Wenn ich zum Beispiel für Tesla nach China fliege, dann nehme ich die Kids mit und wir schauen uns die Chinesische Mauer an. Oder wir nehmen einen Schnellzug von Beijing nach Xian und besichtigen die Terrakotta-Krieger.“ Über Babys an sich sagte Musk: „Ich finde, Babys sind super cool und die Leute müssen wirklich mehr Babys kriegen, denn – auch wenn es offensichtlich scheint – wenn die Menschen nicht genügend Babys haben, verschwindet die Menschheit.“

Der Spitzname von Elon Musks Sohn X Æ A-Xii (ausgesprochen Ex Ash A Twelve) ist übrigens einfach „Little X“, also „Kleines X“.

