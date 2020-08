Elton John setzt sich für „No Silence in Music“-Bewegung ein

Sir Elton John und David Furnish unterstützen eine neue antirassistische Bewegung in der Musikindustrie.

Der 73-jährige Sänger und sein 57-jähriger Ehemann gehören zu über 700 Personen, die den Brief #NoSilenceInMusic unterzeichnet haben, der darauf abzielt, alle Formen von Rassismus und Hass gegen Menschen in der Musikindustrie und der gesamten Gesellschaft auszurotten. Elton John hat dazu getwittert: „David und ich sind stolz darauf, dass wir unter den mehr als 700 Unterzeichnenden des ‚#NoSilenceInMusic‘-Briefes sind. In der Musik oder in der Gesellschaft insgesamt gibt es keinen Raum für jegliche Art von Vorurteilen. Wir müssen uns zusammentun, um jegliche Form von Rassismus oder Hass gegen Menschen auszurotten (…). Musik ist ein Ort, um Freude zu verbreiten.“

Den Brief unterschrieben beispielsweise auch die „Placebo“, „Little Mix“ und Jessie Ware.

