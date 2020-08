Elvis Costello kündigt neues Album an

Elvis Costello hat neue Musik angekündigt. Wie “BangShowbiz“ berichtet, veröffentlicht der 65-Jährige am 30.10. seine LP „Hey Clockface“. Die Platte ist somit bereits das 31. Studiowerk des Musikers und wurde in Helsinki, New York und Paris aufgenommen. Im Interview mit „Variety“ sagte Costello über die Studioarbeit in Paris: „Ich sang live auf dem Boden des Aufnahmestudios, leitete von der Aufnahmekabine aus. Wir schnitten neun Songs innerhalb von zwei Tagen. Wir sprachen sehr wenig. Fast alles, was die Musiker spielten, war eine spontane Antwort auf den Song, den ich sang. Ich hatte den Traum, eines Tages auf diese Art und Weise Musik in Paris aufzunehmen.“

Elvis Costello hat am 14.08. die Single „We Are All Cowards Now“ rausgebracht. Der Song wird auch auf dem Album sein. Und hier alle Tracks:

Revolution #49

No Flag

They’re Not Laughing At Me Now

Newspaper Pane

I Do (Zula’s Song)

We Are All Cowards Now

Hey Clockface / How Can You Face Me?

The Whirlwind

Hetty O’Hara Confidential

The Last Confession Of Vivian Whip

What Is It That I Need That I Don’t Already Have?

Radio Is Everything

I Can’t Say Her Name

Byline

