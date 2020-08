Erste Bands für Wacken Open Air 2021 stehen fest

Das Wacken Open Air 2021 ist ausverkauft.

Traditionell geben die Veranstalter am Samstag des ersten August-Wochenendes auf ihrer Homepage die ersten Bands bekannt. Das haben sie auch dieses Jahr so gemacht, trotz oder genau wegen Corona. Den Anfang machen „Judas Priest“ und ihre „50 Heavy Metal Years“ Show. Mit dabei die Folk-Punk-Abrissbirne Dropkick Murphys und die wiedervereinten „As I Lay Dying“. Mit von der Partie sind auch das Stimmwunder Tarja und die Black-Metal-Pioniere „Venom“. Alle Fünf waren bereits für 2020 eingeplant. Neu im Programm sind „Hämatom“, sie spielen 2021 nur eine einzige Festivalshow, und zwar in Wacken. Weiter ergänzen „Lordi“, „Moonspell“, „Death SS“ und „Rose Tattoo“ das facettenreiche Programm.

Obwohl das Wacken Open Air 2021 ausverkauft ist, haben Fans noch eine Chance auf Tickets: Die Veranstalter gehen davon aus, dass nicht alle Ticketbesitzer ihre Tix für 2021 eintauschen. Die so frei werdenden Tickets werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf gehen. Wer Interesse hat, muss sich auf der Veranstaltungsseite nur in eine Interessentenliste eintragen und bekommt dann Bescheid.

Foto: (c) FirstNews / Ingo Höchsmann