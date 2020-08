Erstes Livealbum von „Queen“ + Adam Lambert

Premiere bei „Queen“ und Adam Lambert: Die Band bringt in dieser Kombination erstmals ein Livealbum heraus.

„Live Around The World“ wird am 02. Oktober als CD, CD-DVD- und CD-Blu-ray-Version erscheinen, berichtet „contactmusic.com“. Drummer Roger Taylor meinte dazu: „Wir hatten diese Clips vorher nie wirklich angeschaut, weil wir immer zu beschäftigt mit dem Touren waren. Uns war nicht bewusst, wie gut wir als Band klangen. Deswegen dachten wir, dass es vielleicht ein Livealbum der Highlights der Konzerte gibt, die wir in den letzten acht Jahren mit Adam Lambert gegeben haben.“

Dieses Livealbum soll übrigens ein kleiner Ausgleich für die Fans sein, da „Queen“ und Adam Lambert dieses Jahr nicht auf Tour gehen konnten.

