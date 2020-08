„Everything Everything“ über den Brand im Band-Hauptquartier

Am 21.08. erscheint das neue Album „Re-Animator“ von „Everything Everything“. Doch die Band hat rund um die Entstehung des Werkes so einiges mitgemacht, von einem neuen Produzenten bis hin zu einem fürchterlichen Feuer im Band-Hauptquartier.

Im Interview mit „musikblog.de“ sagte Frontmann Jonathan dazu: „Verletzt wurde zum Glück keiner. Das ist natürlich das Wichtigste. Alles andere kann man irgendwie ersetzen. Sicher, an manchen Gitarren und Bässen hingen schöne Erinnerungen. Aber so ist das nun mal. Es ist ja auch nicht alles zerstört worden. Vieles konnte gerettet werden. Momentan sind wir ja eh nicht so viel unterwegs. Kurz vor einer Tour wäre es natürlich wesentlich schlimmer gewesen.“

Der Musiker verriet auch, wie es mit den Plänen der Band aussieht. Er sagte: „Wir werden versuchen, einige Livestreams auf die Beine zu stellen. Dann werden wir den Rest des Jahres mit dem Schreiben neuer Songs verbringen. Irgendwann wird es dann an die Planung für 2021 gehen. Wie die genau aussieht, steht aber noch in den Sternen.“

Foto: (c) LooMee TV