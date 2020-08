„Everything Everything“: „Wir stehen irgendwie alle am Fließband“

Am 21.08. erscheint das neue Album „Re-Animator“ von „Everything Everything“. Der Titel des Albums heißt so viel wie „Wiederbeleben“ und passt irgendwie in die aktuelle Zeit.

Im Interview mit „musikblog.de“ sagte Frontmann Jonathan Higgins dazu: „Da steckt keine Absicht hinter. Wir leben schon ganz lange in Zeiten, in denen es primär darum geht, morgens aufzuwachen und sich dann am Tag für das Drücken der richtigen Knöpfe zu entscheiden. Wir stehen irgendwie alle am Fließband. Auf dem Album geht es um Momente des Ausbruchs. Es geht darum, wieder am echten Leben teilzuhaben, sich und seine Umwelt wiederzubeleben und aufzuwachen.“

Frontmann Jonathan verriet auch, ob er sich damit beschäftigt, wie wir aus dem Corona-Schlamassel wieder rauskommen. Dazu sagte er: „Nein, nicht wirklich. Und wenn ich es tue, dann ist da auch nicht viel Hoffnung. Ich meine, für die Umwelt ist diese Krise natürlich ein Segen. Aber für die meisten Menschen ist sie ein Desaster. Und dennoch werden wir wohl nichts daraus lernen. Es werden weitere Dinge passieren, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Diese Pandemie wird sicherlich nicht die Letzte sein. Damit müssen wir einfach leben.“

