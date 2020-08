„Faithless“ mit neuer Musik

Zehn Jahre mussten die Fans sich gedulden, doch jetzt kommt neue Musik von „Faithless“. Die britische Band veröffentlicht das Album „All Blessed“ am 23. Oktober. Bandmitglied Sister Bliss schrieb auf „Instagram“: „An einem ziemlich deprimierenden Regentag in London hoffe ich, dass dies euch aufmuntern wird – ich bin stolz darauf, Neuigkeiten über unser neues ‚Faithless‘-Album ‚All Blessed‘ geben zu können.“ Und für alle, die nicht länger warten können, gibt es schon jetzt die erste Single aus dem Album: „Synthesizer“ feat. Nathan Ball wurde heute (28.08.) veröffentlicht.

Hier die Tracklist zum Album „All Blessed“:

1. Poetry (feat. Suli Breaks)

2. Gains (feat. Suli Breaks)

3. I Need Someone (feat. Nathan Ball & Caleb Femi)

4. Remember (feat. Suli Breaks & L.S.K.)

5. Synthesizer (feat. Nathan Ball)

6. My Town (feat. Gaika)

7. What Shall I Do?

8. Friendship

9. Walk in My Shoes Explicit

10. All Blessed

11. Innadadance (feat. Suli Breaks & Jazzie B)

12. Take Your Time (feat. Damien Jurado & Suli Breaks)

Foto: (c) LooMee TV