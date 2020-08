„Fantasy“: „Wir sind und bleiben arbeitslos, vor allem was Auftritte anbelangt“

Fredi Malinowski und Martin Hein sind als Schlagerduo „Fantasy“ mit ihrem Album „10.000 bunte Luftballons“ von null auf eins in die offiziellen deutschen Charts eingestiegen. Trotz des Erfolges leiden die beiden Musiker unter der Corona-Krise.

Im Interview mit „web.de“ sagten sie: „Die Pressearbeit beschränkt sich in dieser Zeit auf Telefoninterviews beziehungsweise Videokonferenzen, was sehr ungewöhnlich für uns ist. Im Grunde trifft es uns genauso hart wie fast alle Branchen. Wir sind und bleiben arbeitslos, vor allem was Auftritte anbelangt. Hoffentlich nicht mehr lange. Aber wir stehen eng mit unserem Team in Kontakt. Denn die Planungen müssen ja weiterlaufen, wie für unsere große Arena-Tour, die jetzt auf das nächste Jahr verlegt werden musste.“

„10.000 bunte Luftballons“ ist übrigens das fünfte Nummer-eins-Album der Band innerhalb von nur sechs Jahren.

