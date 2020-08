„Fantasy“: „Wir wollen Rolling Stones des Schlagers werden“

Mit ihrem Album „10.000 bunte Luftballons“ sind „Fantasy“ in den Charts ganz vorne gelandet. Gut so, denn Freddy März und Martin Hein haben ambitionierte Ziele.

Im Interview mit „Heute.at“ sagte Freddy: „Wir wollen die Rolling Stones des Schlagers werden.“ Weiter fügte er hinzu: „Das wäre toll. Wir bewundern die Rolling Stones, die gehen ja immer noch auf Tournee. Also wenn wir so etwas machen könnten und in dem Alter noch so fit sind, obwohl wir so viel gesoffen und Drogen konsumiert haben, das wäre der Wahnsinn.“

Bevor jemand aber falsche Rückschlüsse in Sachen Sex, Drugs und Rock’n’Roll in der Schlagerbranche zieht, sagte er noch: „Nachdem wir ein so ’solides‘ Leben hatten, können wir ja noch 100 Jahre auf der Bühne stehen.“

