Flughafenmitarbeiterin bewertet Promis nach Höflichkeit

Flughafen LAX: hier verkehrt die A-Prominenz dieser Welt. Und Cindy arbeitet an diesem Flughafen. Mit gerade einmal 22 Jahren hat sie schon viele Mega-Stars getroffen. Diese besonderen Begegnungen hat Cindy jetzt zu ihrem Hobby gemacht.

Über ihren „TikTok“-Account stellt sie Review-Videos zu den jeweiligen Promis, die so trifft ins Netz. Und ein Promi ist auf ihrer Höflichkeitsskala ganz oben: Chris Hemsworth. Im Video schwärmt Cindy: „Er war wirklich höflich, hat mit manchen Mitarbeitenden sogar den Vornamen ausgetauscht und er ist in echt einfach so gutaussehend!“ Auch Robert Pattinson scheint gute Manieren zu haben. In ihrem Video erzählt Cindy: „Robert Pattinson ist eine 10 von 10. Er fragte, wie mein Tag war, ich wünschte ihm einen guten Flug, er bedankte sich und zwinkerte mir zu. Und mein dreizehn-jähriges Ich wurde fast ohnmächtig.“

Nicki Minaj hingegen kam gar nicht gut weg. Cindy erzählte: „Sie war eine riesen B*tch. Sie wollte nicht aus dem Flugzeug steigen, bevor alle anderen ausgestiegen sind, was sie nicht machen kann, weil dann die Flugbegleiter erst aussteigen müssten. Und sie war bitchig zu meiner Mitarbeiterin.“

