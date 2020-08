Frank Ocean: Sein 18-jähriger Bruder stirbt bei Autounfall

Frank Ocean trauert um seinen Bruder Ryan Breaux. Wie das US-Nachrichtenportal „ABC News 7“ berichtet, starb dieser am frühen Sonntagmorgen (02.08.) im Alter von nur 18 Jahren bei einem Autounfall. Laut dem Bericht sei der Wagen von Breaux von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt. Anschließend habe sich das Auto in zwei Hälften geteilt und sei sofort in Flammen aufgegangen.

Der US-amerikanische Sänger, Songschreiber, R&B-Musiker und Rapper bestätigte den Tod seines Bruders via „Instagram“. Dort schrieb der 32-Jährige: „Mein Bruder, der unglaublich talentiert war, ein Herz aus Gold besaß, eine ansteckende Energie hatte, ein Lächeln und Lachen, das den Geist aller anhob, und für jeden, den er kannte, ein treuer und authentischer Freund war. Du fingst gerade erst an und warst bereit, der Welt zu zeigen, wer Du bist. Du warst ein Anführer und hattest eine ganze Armee loyaler Soldaten hinter Dir. Danke, dass Du für mich da warst, als ich Dich am meisten brauchte, danke für all die wilden Nächte, danke für Deine Musik und all die nächtlichen Studio-Sessions mit Fray, danke, dass Du uns ALLE mit deiner Präsenz gesegnet hast. Ich werde Dich immer in meinem Herzen tragen. Bis ich Dich wieder sehe, Bruder. Ryan Breaux für immer & Zeek Bishop für immer.“

Es war auch noch eine zweite Person mit im Wagen, die ebenfalls verstarb. Es war ein Klassenkameraden von Ryan.

