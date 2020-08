Frank Turner über seine Deutschkenntnisse

„Nein“ ist das einzige Wort, das Frank Turner auf Deutsch kann.

Das gestand der 38-jährige britische Rockstar in einem Interview mit „Neon“. Auf die Frage, ob er während des Corona-Lockdowns seine Deutschkenntnisse etwas ausbauen konnte, sagte er: „‚Nein‘ ist das das Einzige, was ich noch kann. Mein Deutsch bestand eher aus ein paar auswendig gelernten Sätzen für die Bühne. Aber ich hatte ein anderes Projekt: Ich wollte selbst eine E-Gitarre zusammenbauen, also habe ich mir ein Set dafür gekauft. Aber die Anleitung war auf Deutsch – und zwar ganz schön technisches Deutsch. Ich musste mir das von einem Freund übersetzen lassen. Aber es hat geklappt – und jetzt habe ich eine deutsche Gitarre.“

Den Lockdown hat der Brite übrigens wie die meisten seiner Landsleute in seiner Wohnung in London verbracht, mit seiner Ehefrau und seiner Katze.

Foto: (c) Universal / Ben Morse