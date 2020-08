George Michael: Kommt sein Ex nicht über den Verlust hinweg?

Mit George Michael an seiner Seite war Fadi Fawaz ganz oben. Aber seit dem Tod des Superstars scheint es für ihn immer mehr bergab zu gehen. Vor vier Jahren an Weihnachten hatte er den Musiker tot in der Wohnung vorgefunden, vom Erbe soll er nichts abbekommen haben und vor einem Jahr flog er offenbar auch noch aus der gemeinsamen Wohnung.

Wie die „Sun“ berichtet, erzählen Anwohner, dass Fadi Fawaz seitdem durch die Straßen von London zieht und einen Unterschlupf sucht. Der ehemalige Frisör soll nun sogar im Londoner Osten festgenommen worden sein, weil er mit einem Hammer auf mehrere parkende Fahrzeuge eingeschlagen haben soll. Dabei soll der ehemalige Lebensgefährte nicht mehr wie ein durchtrainierter Sunnyboy, sondern wie ein aufgedunsener, verwirrter, schäbig gekleideter Typ gewirkt haben. Nach seiner Verhaftung wurde der ehemalige Hairstylist dann aber wieder freigelassen, vermeldet die „Sun“ weiter.

Sieben Jahre lang waren George Michael und Fadi Fawaz ein Paar, bevor der Sänger 2016 in der Weihnachtszeit völlig überraschend im Alter von 53 Jahren gestorben ist.

