„Ghostkid“ kündigen Headliner-Show an

„Ghostkid“ bringen im November ihr erstes Album auf den Markt. Die Vorab-Single „Start A Fight“ mit zugehörigem ist bereits am 07.08. erschienen. „Ghostkid“ ist das neue Projekt vom ehemaligen „Eskimo Callboy“-Frontmann Sebastian „Sushi“ Biesler. Neben ihm gehören noch der schwedische Drummer Steve Joakim sowie Gitarrist Danny Güldener und Bassist Stanislaw Czywil zur Band. Die beiden Letzteren waren schon bei „TO THE RATS AND WOLVES“ aktiv.

Veranstalter „kingstarmusic“ kündigt via „Instagram“ auch gleich die ersten Headliner-Shows von „Ghostkid“ für 2021und einen Auftritt beim Birthday Bash der Emil Bulls Ende diesen Jahres an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, den 14. August.

Und hier die Live-Termine:

19.12.2020 – DE – München, Zenith @ Emil Bulls Birthday Bash

30.03.2021 – DE – Hannover, Musikzentrum

01.04.2021 – DE – Hamburg, Logo

04.04.2021 – DE – Berlin, Hole 44

06.04.2021 – DE – Stuttgart, Im Wizemann

07.04.2021 – DE – Leipzig, Täubchenthal

08.04.2021 – DE – Wiesbaden, Schlachthof

09.04.2021 – DE – Nürnberg, Hirsch

11.04.2021 – DE – Münster, Sputnikhalle

06.05.2021 – CH – Aarau, Kiff

09.05.2021 – DE – Köln, Gebäude 9

Foto: (c) Century Media Records