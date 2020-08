Gisele Bündchen: „Weniger ist mehr“

Für ihren Job ist Gisele Bündchen oft ordentlich geschminkt. Doch privat ist das Model ganz einfach gestrickt, denn ihre Mutter hat ihr beigebracht, dass weniger oft mehr ist.

Im Interview mit „ELLE“ erzählte die 40-Jährige: „Weniger ist mehr. Meine Mutter hat mir das beigebracht und ich habe es mir in meinem Leben und meiner Karriere zu Herzen genommen. Im Laufe der Jahre stellte ich fest, dass Schönheit von innen kommt und wenn man sich von innen wohlfühlt, spiegelt sich das außen wider.“ Wie ihre Mutter, gibt auch Gisele einen Rat. Sie erzählte weiter: „Der beste Rat, den ich in Bezug auf Schönheit geben kann, ist herauszufinden, was für einen selbst funktioniert. Niemand ist gleich geschaffen, daher sollte sich eine Schönheitsroutine für einen persönlich gut anfühlen und einen dazu bringen, sich am besten zu fühlen.“

Gisele Bündchen hat übrigens eine abendliche Reinigungsroutine.

Foto: (c) Away! / PR Photos