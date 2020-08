Guido Maria Kretschmer: „Ich habe aufgepasst, dass mein Look untenrum funktioniert“

Guido Maria Kretschmer lässt auch mal Sakko und Hemd im Schrank, wenn er im Homeoffice arbeitet. Wie „news.at“ berichtet, sagte der Designer: „Das wäre doch völlig irre, wenn ich mich da auftakeln würde. Wenn das Licht gut ist, sieht man auch vernünftig aus.“ Doch der 55-Jährige betonte, dass man dennoch vorsichtig sein müsse. Er sagte weiter: „Ich habe aber auch aufgepasst, dass mein Look untenrum funktioniert, falls ich mal aufstehen muss.“

Die Videokonferenzen fand er besonders spannend, vor allem die Einblicke in die Wohnungen der Anderen. Er sagte dazu: „Die haben mich teilweise überrascht. Es ist schon sehr interessant zu sehen, wie manche Leute wohnen.“ Über die teilweise schlechte Technik war er aber auch erstaunt und sagte weiter: „Also wir kriegen es hin, zum Mars zu fliegen, aber sechs Leute in einer Schalte scheint eine Mammut-Aufgabe zu sein.“

Kretschmer hat übrigens eine neue Kollektion rausgebracht. Sie heißt „GMK exclusive for About You“ und wird gemeinsam mit dem Online-Shop „About You“ vertrieben. Wegen der Corona-Pandemie stellt Kretschmer die Kollektion im Rahmen einer digitalen Fashion-Show vor. Dazu sagte er noch: „Da beschwert sich dann auch keiner, warum er nicht in der ersten Reihe sitzen kann.“

Foto: TVNOW / Andreas Friese