„Guns N‘ Roses“: „Greatest Hits“ erstmals auf Vinyl

Wahre „Guns N‘ Roses“-Fans aufgepasst: Ihr „Greatest Hits“-Album gibt es am 25.09., also nach 16 Jahren, erstmals auch auf Vinyl. Das berichtet „Universal Music“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels: „‘Greatest Hits‘ vereint 15 der legendärsten Guns N‘ Roses Tracks, darunter die drei Mega-Hits ‚Welcome To The Jungle‘ (#7 US), ‚Paradise City‘ (#5 US) und ‚Sweet Child O‘ Mine‘ (#1 US), welche allesamt auf ihrem Debütalbum ‚Appetite For Destruction‘ (18-fach Platin US) im Jahre 1987 erschienen.“

Die Gesangsstimme von Axl Rose hat Slash davon überzeugt, gemeinsam mit ihm und Gitarrist Izzy Stradlin die Band „Guns N’ Roses“ zu gründen.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos