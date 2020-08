„Guns N’Roses“-Bassist Duff McKagan: Alkohol, Kokain und Panik

„Guns N’Roses“-Bassist Duff McKagan hat ganz schön was mitgemacht. In der neuesten Folge des „Mind Wide Open“-Podcasts, der von Chris Cornells Tochter Lily auf „Instagram“ geführt wird, erzählte er von seinen mittlerweile überwundenen Problemen. Früher litt er nämlich an starken Panikattacken.

Im Podcast erinnert sich der 56-Jährige an seine erste Panickattacke, die er bereits mit 16 erlitt: „Plötzlich konnte ich nicht mehr atmen, und ich schwitzte in der Dusche. Ich erinnere mich, dass ich einfach die Duschtür aufgedrückt habe, auf den Boden kroch und nach meiner Mutter schrie.“ Nachdem Lily über den Kampf ihres verstorbenen Vaters gegen seine Sucht sprach, öffnete sich auch der Bassist über seine eigenen Probleme mit dem Alkohol: „Was passiert ist, dass in Alkohol so viel Zucker ist, dass ein Typ wie ich, nicht einfach ein bisschen trinken kann. In meinem Fall habe ich bis zu einer ganzen Gallone Wodka am Tag gesoffen.“

Er berichtete auch von einem Vorfall im Jahr 1994, als seine Bauchspeicheldrüse wegen übermäßigen Alkoholkonsums platzte.

