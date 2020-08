Gwyneth Paltrow hat sich in ihren Dreißigern am schönsten gefühlt

Gwyneth Paltrow fühlte sich am schönsten als sie um die dreißig war. Das verriet die Schauspielerin in einem neuen Video für ihre Lifestyle-Seite „Goop“ mit ihrer Tochter Apple Martin und ihrer Mutter Blythe Danner. Die Drei hatten sich dazu an einen Tisch gesetzt, um eine neue Gesichtscreme zu promoten. Dabei kam es zu einem aufschlussreichen Gespräch zwischen Oma, Mutter und Tochter über Schönheit, Altern und Selbstbewusstsein.

Apple fragte ihre Mutter: „In welchem Alter hast du dich am schönsten gefühlt?“ Gwyneth Paltrow legte sich auf ihre späten Dreißiger fest. Die heute 47-Jährige erzählte auch, dass auch sie das Altern nur schwer akzeptieren kann und sagte: „Es ist definitiv ein Prozess und ich denke, wenn du siehst, wie sich dein Gesicht verändert, fühlst du dich nicht unbedingt am besten. Aber die Ironie ist, dass es die Zeit in deinem Leben ist, in der du dich wirklich magst und dich selbst liebst. Also fühlst du dich von innen heraus schön.“

Aktuell ist Gwyneth Paltrow übrigens auf „Netflix“ in der zweiten Staffel der Serie „The Politician“ zu sehen. „The Politician“ handelt von Payton Hobart, einem Schüler, der eine politische Karriere anstrebt und das Ziel verfolgt, US-Präsident zu werden.

