Hailey und Justin Bieber: Heiße Küsse im Wohnzimmer

Hailey und Justin Bieber lieben sich einfach. Das zeigen die beiden Turteltauben auch bei jeder Gelegenheit.

Justin postet oft verschmuste Bilder mit seiner Frau auf „Instagram“ und widmet ihr eine Liebeserklärung nach der anderen. Doch so sexy wie jetzt, zeigen sich die beiden selten. In seiner „Instagram“-Story postete Justin jetzt ein Video, in dem seine Frau und er eng umschlungen einen Steh-Blues im eigenen Wohnzimmer hinlegen. Dabei können sie kaum die Finger voneinander lassen und geknutscht wird auch. Da knistert es nach wie vor gewaltig.

Für Justin könnte das Liebesleben mit Hailey nicht besser laufen. das hat er schon letztes Jahr bei einem Konzert in London erzählt. Damals sagte er: „Wenn ich bei meiner Frau bin, haben wir gerne… ihr wisst schon, was wir machen. Es kann ziemlich wild werden. Das ist so ziemlich alles, was wir tun.“

