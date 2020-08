Halsey veröffentlicht erstes Live-Album

Fünf Jahre ist es her, dass Halsey ihr Debutalbum „Badlands“ rausgebracht hat. Passend zum Jubiläum kommt jetzt ihr erstes Live-Album: „Badlands: Live From Webster Hall“. Die Aufzeichnung ihres Auftritts in der legendären New Yorker Webster Hall aus dem Jahr 2019 gibt es ab dem heutigen Freitag (28.08.) überall zu kaufen. Das kündigte Halsey auf ihren Social-Media-Seiten an.

Sie schrieb: „Das Geheimnis ist gelüftet! Nach fünf Jahren kommen wir in die Badlands zurück.“

Halsey hat übrigens richtig Durchblick. Sie braucht nämlich schon seit vielen Jahren eine Brille.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos