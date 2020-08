Hamburg feiert 60 Jahre „Beatles“ mit einem Live-Konzert – und Otto

Hamburg feiert 60. „Beatles“-Jubiläum mit Event im Internet. Damit gedenkt die Hansestadt des ersten Konzerts der legendären Pilzköpfe in der Hansestadt am 17. August 1960.

Wie „Hamburg Marketing“ mitteilt wird „Beatles“-Expertin Stefanie Hempel am Jubiläumstag ab 21.00 Uhr mit ihrer Band ein Rock’n’Roll-Special auf die Bühne bringen, vom rekonstruierten Original-Set der „Beatles“ aus dem August 1960 über die späteren großen Hits und legendären Songs. Das Ereignis wird per Livestream ins Internet übertragen, so dass „Beatles“-Fans in aller Welt daran teilhaben können.

In einer zweistündigen Show werden John, Paul, George und Ringo gefeiert – mit Geschichten rund um ihre Zeit in Hamburg. Zu Wort kommen auch prominente Fans wie Otto Waalkes und alte Weggefährten wie den „Rattles“. Dazu kommen Einspielfilme und Videobotschaften aus aller Welt.

Foto: (c) Universal Music