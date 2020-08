Harmonie pur bei Sarah Lombardi und Julian Büscher

Sarah Lombardi schwebt mit ihrem Freund Julian Büscher im siebten Himmel.

Nachdem sie in eine gemeinsame Wohnung gezogen sind und mit Sarahs Söhnchen Alessio im Familienurlaub waren, bezeichnet der Fußballer die 27-Jährige jetzt schon als seine Frau. Zu einem Foto, auf dem ein leckeres Frühstücks-Müsli zu sehen ist, schrieb er: „My Wife is better than yours“ – was auf Deutsch so viel heißt wie: „Meine Ehefrau ist besser als deine“. Sarah hingegen postete ein Foto zusammen mit ihrer Schweigermutter in spe und schrieb dazu: „Überraschungsbesuch“, dazu ein Herzchen. Den Beitrag kommentierte sie mit den Worten: „Liebste Schwiegermama – haben dich lieb“.

Das klingt nach Harmonie pur. Ob da wohl bald die Hochzeitsglocken klingen?

Foto: (c) TVNOW / privat