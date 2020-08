„Harry Potter“-Star Jason Isaacs über Suchtprobleme

Viele kennen ihn als Bösewicht Lucius Malfoy in der „Harry Potter“-Reihe. Auch mit Filmen, wie „Peter Pan“ und „Der Patriot“ konnte er sich einen Namen machen. Was viele womöglich nicht über Jason Isaacs wissen ist, dass der Schauspieler jahrelang drogenabhängig war.

Das verriet der 57-Jährige jetzt in einem Interview mit „The Big Issue“: „Ich war schon immer ein Suchtmensch und mit 16 Jahren hatte ich das Trinken schon hinter mir und habe eine jahrzehntelange Drogenkarriere gestartet.“ Etwa 20 Jahre lang habe er immer wieder mit seinen Suchtproblemen zu kämpfen gehabt, an denen er irgendwann beinahe zerbrochen wäre. Weiter erzählte er: „Ich erinnere mich noch an einen Moment, kurz bevor ich clean geworden bin. Ich dachte plötzlich, dass es mich wahrscheinlich nicht sonderlich stören würde, wenn jeder, den ich kenne, einfach sterben würde.“

Seinen ersten Vollrausch hatte Jason sogar schon im Alter von zwölf Jahren, nachdem ein Barkeeper ihn mit Alkohol versorgt hatte. Mittlerweile konnte der Leinwandstar seine Drogen- und Alkoholprobleme aber hinter sich lassen.

