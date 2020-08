Heidi Klum darf nicht mit den Kindern nach Deutschland

Im Oktober muss Heidi Klum für die Dreharbeiten der neuen Staffel „Germany´s Next Topmodel“ für mehrere Monate nach Deutschland. Auch die vier Kinder Leny, Henry, Johan und Lou sollen mitkommen. Doch Seal macht ihnen bisher noch einen Strich durch die Rechnung. Denn er verbietet die Reise aus Angst vor dem Coronavirus. Klum bittet daher um eine Notfallanhörung vor Gericht.

In einer schriftlichen Erklärung, die dem „People“-Magazin vorliegt, schreibt das Model, dass die Kinder während der Dreharbeiten nicht bei ihrem Vater bleiben möchten: „Henrys [Seals] Zeit mit unseren Kindern ist bestenfalls sporadisch.“ Wenn Seal der Reise zustimmen würde, wäre Heidi sogar bereit auf ein gemeinsames Weihnachten mit den Kids zu verzichten, damit sie bei ihrem Vater sein können. Auch die älteste Tochter Leni hat sich in einem Brief an ihren Vater gewendet. Sie schreibt: „Es ist schwer, weil ich meine beiden Eltern liebe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich etwas sagen muss. Ich verstehe, dass meine Geschwister zu jung sind, um mit dem Richter zu sprechen. Deshalb freue ich mich, für uns alle zu sprechen. Meine Mutter muss ein paar Monate in Deutschland filmen und meine Geschwister und ich wollen mit ihr mit.“

Heidi Klum und die vier Kinder haben in der Corona-Quarantäne übrigens ein neues Hobby für sich entdeckt. Sie bauen jetzt Gemüse an.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos