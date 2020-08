Helene Fischer: Überraschung!

Schluss mit der digitalen Funkstille, Helene Fischer hat sich auf „Instagram“ zurückgemeldet! Die Sängerin hat, ein Jahr nach ihrem letzten Beitrag, endlich mal wieder ein paar Worte an ihre Fans gerichtet. Der Anlass? Wie schon letztes Jahr: Ihr Geburtstag.

Helene ist am Mittwoch (05.08.) 36 Jahre alt geworden. Und da ihre Fans so zahlreich an sie dachten und ihr gratulierten, wollte sie sich bedanken. Sie postete ein Bild von sich auf einem Fahrrad und schrieb: „Danke. Auch wenn ich wahrscheinlich zur inaktivsten Social-Media-Person geworden bin (…), haben mich dennoch all eure Glückwünsche und lieben Zeilen erreicht, was mir ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit gibt. Jetzt in ein neues Lebensjahr mit 36! Ich freu mich drauf. Passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns wieder… ganz bestimmt.“ Na, wenn das kein Hoffnungsschimmer für die knapp 750.000 Follower ist.

Übrigens: Helene Fischer hat einen Fan, auf den sie bestimmt gut und gerne verzichten könnte.

Foto: (c) Kristian Schuller / Universal Music