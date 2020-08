Helge Schneider: Er will keine Auto-Konzerte geben

Mitte Mai hat Helge Schneider in einem „Facebook“-Video erklärt, er werde erst wieder auftreten, „wenn alle Freiheiten wieder da sind“.

Im Interview mit der „AZ“ erklärte der 64-Jährige, was das für ihn als Bühnenmensch heißt. Er sagte: „Ich sehe das realistisch: Die nächsten zwei, drei Jahre wird das erst mal so vor sich hindümpeln. Ich habe mich aber entschlossen, Solo-Konzerte zu machen – aber nicht vor Autos. Ne Leinwand und die Band spielt im Keller: Das geht nicht, das ist Quatsch. Sondern live, auf einer Bühne und vor Leuten, die da wirklich sitzen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, vor mehreren hundert Leuten zu spielen – das ist dann so, wie ich angefangen habe, nur dass die weiter auseinander sitzen. Das geht ja auch. Ich muss spielen, denn die Leute müssen ja ein bisschen was vom Leben haben – und ich auch. Diese Nähe, die Jazz-Musik mit sich bringt, wenn man in einem kleinen Club oder irgendwo auf engstem Raum spielt: Das ist vorbei, für lange, lange Zeit. Beim letzten Konzert vor tausend Leuten in Halle, am 10. März, wusste ich schon: Das wird jetzt für Jahre nicht mehr so sein.“

Für den Spätsommer hat Helge Schneider ein paar Konzerte geplant, hier die Termine:

19.08.20 Böblingen Marktplatz

20.08.20 Karlsruhe Tollhaus

21.08.20 Köln Tanzbrunnen

22.08.20 Dinslaken Freilichtbühne

24.08.20 Würselen Burg Wilhelmstein

25.08.20 Hanau Amphitheater

06.09.20 Berlin Waldbühne – Back to Live!

09.09.20 Hamburg Cruise Inn

10.09.20 Dresden Freilichtbühne Junge Garde

18.09.20 Elspe Festival Verkaufsstart 6.8.

Foto: (c) Michael Zargarinejad / Universal Music