Helge Schneider: Sein Sohn Charly begleitet ihn an den Drums

Helge Schneider wird auf seiner Tour von seinem zehnjährigen Sohn begleitet. Der rothaarige Charles, auch Charly genannt, ist das jüngste seiner sechs Kinder von vier Frauen. Charly begleitet seinen berühmten Papa am Schlagzeug.

In der Wochenzeitung „Die Zeit“ sprach Schneider von dem musikalischen Talent seines Jüngsten und sagte: „Ihm fällt das in den Schoß. Ich will aber dabei nicht belehrend sein. Es muss bei ihm von Innen kommen. Vom Zugucken.“

Eigentlich wollte der „Katzenklo“-Star nie mehr auf Tour gehen, jetzt kommt er aber „quasi“ im Doppelpack. Das neue Album von Helge Schneider heißt übrigens schlicht „Mama“ und erscheint am 28. August.

Foto via BANG Showbiz