Hilary Swank: Karrierepause für ihren Vater

Hilary Swank hat ihre Hollywood-Karriere für mehrere Jahre auf Eis gelegt, um sich um ihren Vater zu kümmern. Dieser bekam 2014 eine Lungentransplantation.

Die zweifache Oscar-Preisträgerin sagte in der September-Ausgabe des „Health“-Magazins: „Es sollte ein Jahr sein, denn es dauert ein Jahr, um zu sehen, ob eine Organtransplantation erfolgreich ist. Ich wurde die Gesundheitsanwältin meines Vaters. Aus einem Jahr wurden schnell zwei, und dann drei. Es braucht viel Energie, Liebe und Erbauung, um sich in der Sache zurechtzufinden. Die Höhen und Tiefen sind so herausfordernd und können überwältigend sein.“

Jetzt, mehr als fünf Jahre später, geht es dem Vater der 46-Jährigen offenbar wieder gut.

